Argentyna jako pierwsza zatwierdziła pszenicę GMO

Argentyńskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wydaniu zgody na uprawę i konsumpcję pszenicy modyfikowanej genetycznie.

Komisja naukowa Ministerstwa Rolnictwa zatwierdziła uprawę i konsumpcję odmiany zmodyfikowanej pszenicy odporną na suszę.

- To pierwsza na świecie zgoda wydana tolerującej suszę genetycznie zmienionej pszenicy – głosi oświadczenie CONICET.

Eksperci wyrażali obawy co do uprawy i wprowadzenia do oferty pszenicy GMO, wskazując na trudność z jej sprzedażą, spowodowaną obawami konsumentów. Argentyna jest czwartym na świecie eksporterem pszenicy.

Odporną na suszę odmianę pszenicy HB4 opracowała argentyńska spółka biotechnologiczna Bioceres.

- Teraz musimy ruszyć w świat i przekonać ludzi, że jest to bardzo dobre, by móc stworzyć rynek dla tej pszenicy, reprezentującej skok ewolucyjny – powiedział Federico Trucco, jej prezes.

Kluczowe będzie zaakceptowanie argentyńskiej pszenicy GMO przez Brazylię, do której trafia 45 proc. argentyńskiego eksportu tego zboża.