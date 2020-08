ARP: wyniki gdańskich stoczni coraz lepsze

Przejęte w 2018 r. gdańskie spółki stoczniowe mają coraz lepsze wyniki - poinformowała w poniedziałek Agencja Rozwoju Przemysłu przy okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Plan naprawczy realizowany przez ARP w Grupie Stoczni Gdańsk ma przynieść efekty za 3-4 lata - dodano.

Jak czytamy w komunikacie, Agencja Rozwoju Przemysłu jako właściciel Stoczni Gdańsk, Stoczni Gdańskiej dawniej: GSG Towers oraz Baltic Operator (wspólnie zwanych dalej: Grupa Stoczni Gdańsk) podkreśla długofalowy charakter procesu naprawczego tych zakładów.



Przypomniano, że ARP przejęła spółki stoczniowe 19 lipca 2018 r. Agencja odkupiła od ukraińskiego właściciela 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów GSG Towers (obecnie Stoczni Gdańskiej) stając się 100 proc. właścicielem tych spółek.



Według Agencji, sytuacja finansowa i operacyjna spółek w momencie zakupu była niezwykle trudna. Ze względu na niemal pusty portfel zamówień, nieefektywną strukturę zatrudnienia, przy znaczącym zadłużeniu spółek i problemach płynnościowych Stocznia Gdańsk mogła stanąć przed groźbą upadłości.



Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, lata zaniedbań odcisnęły swoje piętno na zakładach, które odkupiliśmy, ale plan naprawczy, który przygotowaliśmy zakłada możliwość odzyskania rentowności.



"Proces naprawczy będzie miał długofalowy charakter, ale jeśli powiedzie się zgodnie z naszymi założeniami przemysł stoczniowy w Gdańsku na powrót może stać się istotną częścią polskiej gospodarki morskiej" - zapowiedział.



ARP podała, że strategia i przyjęty biznes plan zakładały przede wszystkim odzyskanie wiarygodności wśród klientów oraz pozyskanie nowych zamówień.



Przez ostatnie 1,5 roku stocznia odnosi pierwsze sukcesy, o czym świadczą pozyskane kontrakty i wielkość portfela zamówień, który rok do roku (2018/2019) wzrósł ponad dwukrotnie i jest w 2020 roku większy o ponad 250 mln zł. Z uwagi na powiększającą się skalę produkcji nastąpił wzrost liczby pracowników i współpracowników z ok. 560 na początku 2019 r. do ok. 750 na jego koniec - czytamy.



Według Agencji, sukcesywnie budowane są kompetencje w zakresie realizacji coraz bardziej złożonych projektów jak również prace nad poprawą efektywności.



"Intensywnie pracujemy nad odzyskaniem potencjału produkcyjnego Grupy Stoczni Gdańsk w zakresie okrętownictwa. Naszym celem jest samodzielna budowa własnych jednostek pływających z pełnym wyposażeniem" - dodał prezes ARP Cezariusz Lesisz.



Wskazał, że proces restrukturyzacji przypada na niezwykle trudny okres na rynku zamówień dla przemysłu stoczniowego, spotęgowany jeszcze pandemią koronawirusa. "Ale to nie zmienia naszych planów na przyszłość spółek, których jesteśmy właścicielem" - zapewnił Lesisz, który był działaczem Solidarności Walczącej.



ARP jest jedyną na rynku spółką prawa handlowego z udziałem skarbu państwa, która wyspecjalizowała się w prowadzeniu trudnych procesów restrukturyzacji. Plan naprawczy, który jest konsekwentnie realizowany w Grupie Stoczni Gdańsk przyniesie efekty w perspektywie 3-4 lat - czytamy.



40 lat temu, latem 1980 r. w Polsce doszło do strajków będących reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin. W połowie sierpnia zaczęły się strajki na Wybrzeżu. 30 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia szczecińskie, kończące strajki na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. 31 sierpnia 1980 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie.



Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Strajkujący wywalczyli też m.in. na prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 oraz ograniczenie cenzury.