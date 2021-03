Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała giganta telekomunikacyjnego AT&T za przekazanie informacji analitykom wcześniej niż całemu rynkowi.

Komisja ustaliła, że trzech menedżerów zajmujących się relacjami inwestorskimi ujawniło analitykom z Wall Street dane o sprzedaży przed oficjalną publikacją raportu kwartalnego. Dzięki temu spółka miała uniknąć rozminięcia się z prognozami rynkowymi, twierdzi SEC w pozwie złożonym w sądzie federalnym na Manhattanie.

fot. Bloomberg

Do kontrolowanego wycieku informacji miało dojść pięć lat temu. Dyrektor finansowy AT&T; miał powiedzieć departamentowi relacji inwestorskich, aby „popracował” z analitykami nad ich prognozami kwartalnych wpływów spółki ze sprzedaży telefonów, bo są zbyt wysokie. Dane o sprzedaży trafiły do analityków ok. 20 firm, a ci skorygowali swoje prognozy.

AT&T; przekonuje, że analitycy nie otrzymali „istotnych niepublicznych danych”. Zapowiada, że będzie walczyć w SEC w sądzie.