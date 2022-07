Atomowy partner KGHM wspierany przez Joe Bidena i administrację USA

„W Rumunii, amerykańska firma NuScale Power, wybuduje pierwszą w swoim rodzaju, małą modularną elektrownię jądrową, która dostarczy do sieci zeroemisyjną energię jądrową dla Europy szybciej, taniej i bardziej efektywnie. Amerykański rząd wspiera rozwój tej przełomowej amerykańskiej technologii, która pomoże wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczyni się do powstania tysięcy miejsc pracy w Rumunii i w Stanach Zjednoczonych” – powiedział prezydent USA Joe Biden podczas szczytu G7, ogłaszając rozpoczęcie Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Rząd Stanów Zjednoczonych wraz z NuScale Power, LLC (Tigard, OR) przeznaczy 14 mln USD na wsparcie prac inżynieryjnych i projektowych w celu wdrożenia w Rumunii pierwszego małego reaktora modułowego. NuScale Power i rumuńska firma jądrowa Nuclearelectrica planują budowę elektrowni SMR w Rumunii do 2028 roku.

Z NuScale Power współpracuje także KGHM. W lutym 2022 roku polski gigant miedziowy podpisał z amerykańską firmą umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce.

W ramach zawartej umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia. Budowa małych reaktorów jądrowych do 2029 roku jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź oraz nowym kierunkiem strategicznym Spółki – energią.

Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowej USA. KGHM, lider w produkcji miedzi i srebra jako pierwszy wdroży SMR w Polsce.