Auta są coraz droższe

Średnia cena nowego auta osobowego urosła w pierwszym półroczu o 11,15 proc. w porównaniu do stanu sprzed roku — wynika z raportu Samaru.

Za nową osobówkę trzeba było zapłacić przeciętnie ponad 121 tys. zł. Mniej, bo o 2,2 proc., podrożały samochody z segmentu premium — średnia cena wyniosła ponad 233,3 tys. zł. Najbardziej (o ponad 82 proc.) podrożały auta marki Smart, co jest wynikiem zastąpienia w ofercie tego producenta silników spalinowych elektrycznymi. Wzrost średniej ceny nie oznacza oczywiście, że podrożały samochody wszystkich marek. Liderem obniżek jest Land Rover. Średnia cena modeli tego producenta spadła o blisko 21 proc. Samar tłumaczy to problemami Land Rovera z emisją CO 2. Pod koniec 2019 r. firma zarejestrowała na siebie wiele wysokoemisyjnych aut, które obecnie zasilają rynek wtórny.