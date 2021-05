Amerykański detalista podniósł w czwartek roczną prognozę sprzedaży, twierdząc, że ostatnia runda wypłat z programów pomocowych skłoniła konsumentów do kupowania sprzętu elektronicznego, pisze Reuters.

Best Buy był w ubiegłym roku jednym z największych beneficjentów pandemii w USA, ponieważ Amerykanie inwestowali w sprzęt gospodarstwa domowego i przystosowywali domy do pełnienia roli biura. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu sprzedaży laptopów, kamer internetowych, lodówek i innej elektroniki.

Firma prognozuje, że ​​porównywalna sprzedaż w drugim kwartale wzrośnie o 17 proc., a w całym roku od 3 do 6 proc. Poprzednio zakładano, że wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym znajdzie się w przedziale od -2 do 1 proc.

Dyrektor generalna Corie Barry stwierdziła, że globalny niedobór półprzewodników na razie nie miał wpływu na zapasy, ale firma będzie uważnie obserwować zmieniającą się sytuację.