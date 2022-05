Bezrobocie we Francji najniższe od 14 lat

Według danych agencji statystycznej INSEE, na koniec marca 2022 r. stopa bezrobocia we francuskiej gospodarce obniżyła się do 7,3 proc. z 7,4 proc. kwartał wcześniej, schodząc do najniższego poziomu od drugiego kwartału 2008 r. Odczyta za I kw. okazał się lepszy niż oczekiwali ekonomiści, których konsensus prognoz zakładał brak zmiany.

Niepokojącym symptomem jest jednak wzrost bezrobocia wśród młodzieży. Odsetek ten wzrósł do 16,3 proc. z 16,0 proc. na koniec czwartego kwartału 2021 r. odbijając z najniższego pułapu od początku 1981 r.

Eksperci podkreślają, że bezrobocie we Francji systematycznie spada od objęcia prezydentury przez Emmanuela Macrona w 2017 r. kiedy to kształtowało się na poziomie 9,5 proc.