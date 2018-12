Bill Gates wybrał książki roku

Miliarder i filantrop Bill Gates zabiera nas do własnego świata tworzonego przez książki, które przeczytał, polubił i poleca innym.

Takiej prezentacji książek jeszcze nie widzieliście. Miliarder wsiada do starego amerykańskiego wozu z charakterystycznymi bocznymi listwami ozdobnymi. Gates ubrany w kurtkę w kratę umieszcza w bagażniku pięć książek i rusza, mijając po drodze ozdoby świąteczne (sam zresztą wizie na dachu choinkę) i powiększone okładki książek.

Zobacz więcej Bill Gates poleca książki na świąteczne prezenty gatesnotes.com

Tandetne czy oryginalne? Niech każdy sam rozsądzi. Atmosfera przygotowań do świąt nie jest przypadkowa, bo miliarder w poście opublikowanym na swojej stronie nie ukrywa co kupuje na prezenty.

- Jeśli jesteś podobny do mnie, lubisz dawać lub dostawać książki na święta. Świetna lektura to idealny prezent: przemyślany i łatwy do zapakowania (bez baterii i konieczności montażu) - przekonuje Bill Gates.

Twórca koncernu Microsoft podtrzymał tradycję i podzielił się ze światem swoimi rekomendacjami. Co podsuwa nam w tym roku? Szeroki zbiór pod względem tematycznym. Otrzymujemy lekcję medytacji i przestrogę przed autonomiczną bronią. Ale po kolei.

„Educated” - Tara Westover. Autorka nie chodziła do szkoły i nie odwiedziła lekarza dopóki nie opuściła domu w wieku 17 lat. Wychowywała się w rodzinie mormonów. Pragnęła jednak nauki i ostatecznie zdobyła doktorat na prestiżowym Uniwersytecie Cambridge.

„Army of None” - Paul Scharre. Gates przyznaje wprawdzie, że autonomiczna broń nie jest być może tym, o czym warto myśleć w święta, ale poleca publikację ze względu na dające do myślenia spojrzenie na możliwości użycia sztucznej inteligencji w przemyśle zbrojeniowym. Scharre przedstawia zalety i wady takich rozwiązań.

„Bad Blood” - John Carreyrou. To opis upadku firmy technologicznej Theranos, która wyceniania była na 10 mld USD, a okazała się wydmuszką. Gates pisze, że książka dziennikarza śledczego ma w sobie wszystko: od opisu skomplikowanych oszustw po intrygi korporacyjne.

„21 Lessons for the 21st Century” - Yuval Noah Harari. Miliarder nie ukrywa, że jest wielkim fanem wszystkiego co napisał izraelski myśliciel. Gates poleca książkę tym, którzy czują się przytłoczeni stanem świata, bo „21 lekcji” oferują pomoc w przetwarzaniu informacji i myśleniu o wyzwaniach.

„The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness” - Andy Puddicombe. Tutaj filantrop zaskakuje osobistym wyznaniem. Przyznaje, że mając 25 lat razem z żoną kpiłby z tej książki, ale ostatnio zajął się mocno medytacją. Książa opisuje osobistą podróż duchową Puddcombe’a.

Polskim czytelnikom pozostaje sięgnąć po teksty w oryginale, ponieważ w języku polskim do tej pory ukazała się tylko jedna pozycja z listy Gatesa. Wydawnictwo Literackie wydało „21 lekcji na XXI wiek” Harariego.

Bill Gates zajmuje obecnie drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi świata według Bloomberg Billionaires Index z majątkiem szacowanym na 93,2 mld USD. Od początku roku fortuna twórcy Microsoftu zwiększyła się o 1,4 mld USD. Pierwsze miejsce zajmuje prezes Amazona Jeff Bezos (135 mld USD), a trzecie inwestor Warren Buffett (84,3 mld USD).