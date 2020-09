Biomed trzecią spółką sierpnia na GPW

W drugim miesiącu wakacji handel akcjami XTB i Mercatora przygasł, a trzeciej z pandemicznych gwiazd GPW sięgnął niebotycznych rozmiarów

Cały dzień walczył wczoraj Biomed Lublin o miejsce na podium dla najintensywniej handlowanych spółek na warszawskiej giełdzie. Ostatecznie był czwarty, ale zaledwie dzień wcześniej nie miał sobie równych pod względem zainteresowania inwestorów. Tym samym w pierwszy poniedziałek września powtórzył to, co pięciokrotnie stało się jego udziałem w sierpniu 2020 r. Spółka rozgrzewała wtedy emocje inwestorów jak nigdy wcześniej. W drugim miesiącu wakacji obroty jej walorami osiągnęły wartość 1,75 mld zł. Stanowiło to nieco ponad 10 proc. ogółu handlu akcjami na GPW. Większe zainteresowanie wzbudziły tylko CD Projekt i KGHM.