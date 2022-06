Bitcoin znów tonie

Po już i tak słabym poranku, korekta zdynamizowała się do 2,9 proc., a kurs opadł do 20 244 USD. Taniały również inne wirtualne pieniądze. W jeszcze większej skali przeceniany jest ether (ponad 3,3 proc.) schodząc do 1084,80 USD.

Zdaniem ekspertów, notowanie bitcoina mogły jeszcze nie dojść do dna.

Warunki makroekonomiczne muszą się poprawić, a agresywne podejście Fed do polityki pieniężnej musi ustąpić, zanim rynki kryptowalut zobaczą dno - oceni firma Informa Global Markets.

Wyprzedaż na tym rynku, pomimo wtorkowego mocnego odbicia na amerykańskich giełdach jest wynikiem gremialnego odchodzenia inwestorów od ryzykowanych aktywów w obliczu narastających obaw o przyszłość gospodarki w kontekście wysokiej inflacji i agresywnego zaostrzania polityki monetarnej przez banki centralne.

W minionym tygodniu korekta na bitcoinie doprowadziła kurs do poziomu zaledwie 17592 USD.