Biznes akumulatorów LG Chem trafi do oddzielnej spółki

LG Chem ogłosił w czwartek zamiar wydzielenia biznesu akumulatorów do odrębnej spółki, donosi Reuters.

LG Chem poinformował, że nadszedł właściwy moment na wydzielenie biznesu produkcji akumulatorów kiedy zaczął on przynosić zysk. Nową spółkę zależną wstępnie nazwano LG Energy Solutions. Oprócz produkcji akumulatorów do aut elektrycznych będzie zajmować się także wytwarzaniem akumulatorów do smartfonów, laptopów oraz systemów gromadzenia energii. Spółka ma pojawić się w grudniu. Do 2024 roku ma osiągnąć 30 bln wonów lub więcej przychodów. W tym roku przychody z tej działalności LG Chem szacowane są na 13 bln wonów.