Biznes w kurortach pod znakiem jesieni

Najwięcej zainteresowanych wypoczynkiem we wrześniu poszukuje ofert na południu kraju. Jeszcze miesiąc temu 70 proc. zapytań o noclegi dotyczyło obiektów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Dziś na te województwa stawia 37 proc. urlopowiczów – wynika z danych portalu Noclegi.pl. Wśród wyszukiwań zakwaterowania na wrzesień połowę stanowią miejscowości górskie. Władysławowo spadło z pierwszej pozycji na szóstą, a jego miejsce zajęło Zakopane. Na drugie miejsce z szesnastego przeniósł się Karpacz. Trzecią miejscowością, w której turyści najczęściej szukają zakwaterowania, jest Kołobrzeg, czwartą Szczawnica, a piątą Szklarska Poręba.

Jesień to również czas na krótki wypoczynek. W czerwcu i lipcu ok. jednej czwartej użytkowników szukało zakwaterowania na pobyt 7-dniowy, a na wrzesień jest to już tylko 14 proc. Natomiast zainteresowane pobytem 2-dniowym wynosi ponad 20 proc., a 3-dniowym 15 proc.

We wrześniu dominują też wyjazdy w węższym gronie lub samotne. O ile wcześniej co czwarty wyjeżdżający chciał zarezerwować noclegi dla dwojga dorosłych z dwojgiem dzieci, a 16 proc. dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem, to na terminy wrześniowe najwięcej zapytań – aż 41 proc. – dotyczy dwojga dorosłych. Liczba poszukujących zakwaterowania par z jednym dzieckiem spadła do 8,5 proc., a z dwojgiem do 7 proc. Liczba osób chcących wyjechać samotnie wzrosła z 1,5 proc. do aż 6 proc.

– Studenci i osoby nieskrępowane koniecznością planowania odpoczynku w trakcie szkolnych wakacji chętnie wyjeżdżają we wrześniu, kiedy obłożenie w miejscowościach turystycznych jest mniejsze, a ceny po sezonie zaczynają spadać. Według naszych szacunków na podstawie już opłaconych zaliczek średnia cena noclegu za osobę na dobę miesiąc temu wynosiła 105 zł, we wrześniu będzie to 74 zł – mówi Tomasz Zaniewski, dyrektor finansowy Nocowanie.pl.

Wśród użytkowników portalu Nocowanie.pl (w środku sezonu – do 4 mln miesięcznie) zaledwie 2 proc. szuka zakwaterowania w hotelach. Większość wybiera kwatery prywatne i pokoje (35 proc.) oraz domki (26 proc.).

Hotele liczyły w tym roku na powrót obłożenia do poziomu sprzed pandemii. Według raportu „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”, przygotowanego przez analityków Emmerson Evalaution, stopień wykorzystania pokoi spadł w 2020 r. do 28,3 proc. z 53,7 proc. w 2019 r. W 2021 r. wzrósł, ale tylko o 6 pkt proc. – do 34,5 proc. Spadły również przychody mierzone wskaźnikiem RevPAR (przychód z jednego pokoju). Według Dariusza Książaka, prezesa Emmerson Evalaution, wartość tego wskaźnika w 2021 r. w stosunku do 2019 r. była o ok. 43 proc. niższa.

Według Barometru EFL dla sektora HoReCa (hotele i gastronomia) poziom optymizmu w tej branży jest niższy niż w ubiegłym roku – za III kwartał, a więc w środku sezonu, wskaźnik wynosił 50,3 pkt, a w analogicznym okresie 2021 r. – prawie 60 pkt. W tym roku tylko co czwarty hotelarz lub restaurator liczy na więcej gości i zamówień. W ubiegłoroczne wakacje ten wskaźnik wyniósł aż 78 proc. Ponadto przedstawiciele HoReCa coraz mniej obawiają się kolejnych fal pandemii COVID-19, a bardziej wojny w Ukrainie.