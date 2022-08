Prezentacja nowych iPhone’ów rozpocznie intensywny pod względem nowych produktów sezon jesienny. Mają w nim zostać ogłoszone nowe komputery Mac, tablety iPad zarówno z niskiego i wysokiego segmentu, jak i trzy nowe modele zegarka Apple Watch. Ponadto planowane są nowe wersje oprogramowania stosowanego w urządzeniach Apple.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że Apple zwykle wprowadza do sprzedaży nowe iPhone’y około 1,5 tygodnia po ich prezentacji. Tym razem ma być podobnie. Pracownicy niektórych sklepów Apple zostali powiadomieni, aby byli gotowi do wprowadzenia do oferty ważnych nowych produktów 16 września.