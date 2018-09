BMW zaprezentowało inteligentnego asystenta samochodowego

Niemiecki koncern BMW zaprezentował system inteligentnego asystenta samochodowego, który korzysta z naturalnego rozumienia głosu, dzięki czemu kierowca i pasażerowie mogą intuicyjnie obsługiwać funkcje pojazdu - informuje portal Automotive News.

Rozwiązanie działa w oparciu o system sztucznej inteligencji, który umożliwia komunikację człowieka z samochodem, tak jak ma to miejsce w przypadku np. smartfonów. Asystent umożliwia m.in. regulację ustawień pojazdu, kontrolę nawigacji czy systemów rozrywki. System BMW reaguje automatycznie na komendę "Hej, BMW". To podobne rozwiązanie do tego jakie zastosował m.in. koncern Apple w swoim asystencie, który aktywuje się na komendę "Hej, Siri".

Podobne funkcjonalności wprowadza m.in. Mercedes-Benz w nowej generacji systemów multimedialnych. Również i w tym przypadku wykorzystana będzie sztuczna inteligencja.

Wiceprezes BMW ds. cyfrowych produktów Dieter May powiedział Automotive News, że przemysł motoryzacyjny coraz większą wagę przykłada do rozwiązań znanych do tej pory z branży komputerowej czy elektronicznej. To one, jego zdaniem, będą gernerować zyski firm.

- Wraz z autonomiczną jazdą będziemy obserwować przyspieszenie rozwoju usług cyfrowych ponieważ osoby podróżujące samochodami będą mieć więcej czasu. Całkowicie zmieni się wnętrze pojazdu, a cyfrowe rozwiązania będą mogły dostarczać wrażeń odróżniających nasz samochód od konkurencji - tłumaczył May.

Natomiast analityk Autotrader Brian Moody zwraca uwagę, że samochodowe usługi concierge pomagają zaoszczędzić czas i zwiększają wygodę podróży.

- Obecnie wyznacznikiem luksusu w życiu jest czas i wygoda - dodał Moody.

BMW podkreśla, że dzięki chmurze, systemom rozpoznawania głosu, sztucznej inteligencji czy przyspieszeniu działania współczesnych komputerów możliwe jest zbudowanie w samochodach wielofunkcyjnych systemów infotainment.

- Nie mówimy tu o poleceniach głosowych znanych z przeszłości. System buduje cyfrowy charakter, z którym można wchodzić w interakcje. Rozwija się wraz z częstym korzystaniem z funkcji samochodu - tłumaczył May.

Inteligentny asystent BMW uczy się preferencji użytkownika i dzięki temu może samodzielnie dokonywać zmian. System reaguje np. na informacje od kierowcy, że czuje się on zmęczony i automatycznie dostosowuje oświetlenie i temperaturę w kabinie. Rozwiązanie niemieckiej firmy jest też zintegrowane z narzędziami biurowymi Microsoft Office 365. Asystent pełni też funkcje edukacyjne i potrafi tłumaczyć użytkownikowi tajniki obsługi pojazdu - podkreśla producent.

- W większości samochodów klasy premium jest tyle rozwiązań, że klienci nie wiedzą czym dysponują - dodał May.

Z czasem asystent ma podpowiadać kierowcy w jaki sposób powinien prowadzić, aby utrzymywać niski poziom spalania paliwa. Będzie też ostrzegać przed niskim poziomem ciśnienia w oponach, czy zamawiać inne usługi. Połączony zostanie z systemem nawigacji, dzięki czemu kierowca otrzyma wiele informacji drogowych, a jego trasa będzie wyznaczana na podstawie wielu czynników.

Inteligentny asystent BMW ma być dostępny w modelach z nowym systemem operacyjnym iDrive 7.0.