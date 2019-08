Borys: PFR Nieruchomości realizuje inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus o wartości 15-17 mld zł

PFR Nieruchomości realizuje inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus o wartości 15-17 mld zł, ale tylko w 50 proc. będą one finansowane z kapitału własnego. Po etapie opracowania regulacji i przygotowania funduszu, program się rozkręcił i inwestycje bardzo przyspieszają - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jak dodał, pozostałe pieniądze będą pozyskiwane z kredytów lub emisji obligacji.



Borys powiedział, że obecnie w dyspozycji PFR Nieruchomości zarządzającego Funduszem Mieszkań dla Rozwoju, który realizuje program inwestycyjny, jest ok. 6 mld zł. "To kwota w pełni wystarczająca na tym etapie, kiedy sukcesywnie nabywane są grunty i realizowane inwestycje tam, gdzie trwa proces projektowania i rozpoczynają się budowy" - powiedział. Dodał też, że PFR jest w stanie zainwestować dodatkowe 1,5 mld zł do kapitału własnego, który jest potrzeby, aby program miał pełne finansowanie.



"Zakładamy, że inwestycje w Mieszkanie Plus w 50 proc. finansowane będą z kapitału własnego funduszu i w 50 proc. z kredytów lub emisji obligacji" - powiedział. Głównym inwestorem Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest obecnie BGK, a PFR może dostarczyć dodatkowy kapitał. Dodał, że "PFR Nieruchomości realizuje obecnie projekty na łączna liczbę 50 tys. mieszkań w ramach tzw. komercyjnego filaru programu Mieszkanie Plus, w którym inwestycje realizowane są na warunkach rynkowych, a ich wartość osiągnie ok. 15-17 mld zł". Przyznał, że jest to kwota niemała, ale - jak zaznaczył - jest ona rozłożona na lata, ponieważ nabywanie gruntów rozkłada się na lata 2018-2020, a zwyczajowo proces uzyskania pozwoleń i budowy trwa ok. 4 lat. Mieszkania będą wynajmowane, a ich lokatorzy będą mogli korzystać z atrakcyjnych dopłat do czynszu oraz z opcji dojścia do własności.



Paweł Borys podkreślił również, że ustawa o instytucjach rozwoju, która weszła w życie w ubiegłym roku, stworzyła skuteczny mechanizm wsparcia dla realizacji programów rozwojowych, między innymi właśnie dla funduszu zarządzanego przez PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus. "Dostaliśmy dostęp do instrumentów finansowych umożliwiających m.in wnoszenie obligacji Skarbu Państwa na nasz kapitał" - wskazał. Wyjaśnił, że dzięki temu Skarb Państwa może w "łatwy i prosty sposób dostarczać finansowania" potrzebne do kontynuacji programów inwestycyjnych, w tym mieszkaniowych i infrastrukturalnych.



Prezes PFR wskazał też, że na etapie budów i po komercjalizacji - tak jak przy wszystkich tego typu inwestycjach mieszkaniowych - będzie można uruchomić kredyty, czy wyemitować obligacje. Tego typu instrumenty dłużne - jak wyjaśnił - może uruchamiać fundusz zarządzany przez PFR Nieruchomości. Zwykle inwestycje mieszkaniowe deweloperów są finansowane w 70-80 proc długiem lub przedpłatami od lokatorów. PFR przyjmuje bardziej konserwatywne podejście z 50-procentowym udziałem kapitału własnego.



Poza tym - jak dodał Borys - finansowanie może być na poziomie funduszu lub spółek celowych, zawiązywanych do realizacji już konkretnych projektów mieszkaniowych przez fundusz zarządzany przez PFR Nieruchomości. Będą one mogły zaciągać kredyty zabezpieczone nieruchomościami, co jest bezpieczną i tanią formą pozyskania finansowania.



"Z perspektywy PFR nie obawiamy się o finansowanie tego programu" - zaznaczył Paweł Borys. Dodał, że obecnie główną barierą jest tempo pozyskiwania gruntów i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Przypomniał, że w ostatnim roku tempo programu bardzo przyśpieszyło i obecnie "zbliżamy się realizacji założonego celu, czyli 50 tys. mieszkań do końca tego roku, jeżeli chodzi o konkretne lokalizacje, decyzje inwestycyjne, konkretne umowy i rozpoczęte budowy".



Wskazał, że drugie 50 tys. mieszkań jest realizowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, ponieważ celem całego Programu Mieszkanie Plus jest 100 tys. lokali mieszkalnych.



W ramach programu Mieszkanie plus powstało już 867 mieszkań – w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni oraz Wałbrzychu. Rozpoczęto nabór na kolejne 42 mieszkania wybudowane w Kępicach.



Trwa projektowanie blisko 18 tysięcy mieszkań, a kolejne 18 tysięcy oczekuje na decyzje inwestycyjne. W toku analiz due diligence (czyli sprawdzeniu nieruchomości m.in. pod względem sytuacji prawnej czy podatkowej) znajdują się nieruchomości, na których może powstać kolejnych blisko 20 tysięcy mieszkań.