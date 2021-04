Branża IT łowi na Białorusi

Rekruterzy dwoją się i troją, by pozyskać specjalistę IT. Nadzieją są zagraniczne rynki.

Poławiacze talentów IT narzekają, że łowiska w Polsce są przetrzebione. Rozwiązaniem jest przeniesienie się z rekrutacją na zagraniczne akweny. Choćby na Białoruś, skąd na fali represji, po tamtejszych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r., masowo odpływają wykwalifikowani pracownicy, w tym z sektora nowych technologii. Dzięki projektowi „Poland. Business Harbour” 790 białoruskich specjalistów IT otrzymało wizy do Polski, o czym informuje gazeta „Nasza Niwa”, powołując się na specjalistkę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.