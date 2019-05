Braster nie ma pieniędzy na spłatę obligacji

Zarząd Brastera przyznał, że 29 maja spółka nie będzie dysponowała środkami pozwalającymi na wykup obligacji serii A o nominale 10,5 mln zł.

Jako przyczynę podano przedłużający się proces realizacji warunków umowy o emisji o subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje i warrantów, zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, niewystarczającą bieżącą sprzedaż systemu Braster oraz niedojście do skutku emisji akcji serii K.

Zobacz więcej Brak: Braster, którego prezesem jest Marcin Halicki, nie ma pieniędzy na spłatę obligacji. Fot. Marek Wiśniewski

Zobacz także Akcje Brastera pożyczono z troski

Zarząd zwołał zgromadzenie obligatariuszy, którzy zdecydują m.in. o tym, czy zmienić termin wykupu obligacji i płatności odsetek oraz wprowadzić mechanizm częściowego wcześniejszego wykupu.

"Dokonanie zmiany w terminie wykupu Obligacji, zakładać będzie przesunięcie ostatecznego terminu wykupu na dzień 29 listopada 2020 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta proponuje, aby do treści Warunków Emisji Obligacji wprowadzić zapisy umożliwiające Emitentowi wcześniejsze, częściowe amortyzowanie wartości nominalnej Obligacji w każdym dniu płatności odsetek, tj. kwartalnie, począwszy od 1 września 2019 r. Amortyzacja Obligacji będzie następować poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8 % wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66 % wartości nominalnej Obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego. Szczegółowa treść proponowanych do podjęcia uchwał oraz warunki odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy zostaną ogłoszone przez Spółkę w drodze publikacji osobnego raportu bieżącego" -podano.