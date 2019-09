Bronisze: jabłka i ziemniaki droższe niż przed rokiem

W trzecim tygodniu września na rynku hurtowym w Broniszach można było zaobserwować wzmożony popyt na warzywa i owoce. Podaż jest spora, ale ceny, zwłaszcza ziemniaków i jabłek wyższe niż przed rokiem - poinformował ekspert rynku Maciej Kmera.

W minionym tygodniu obserwowaliśmy wzmożony popyt, po kilku tygodniach zastoju w handlu. Dużych zakupów dokonywali hurtownicy z Polski, a także sklepikarze, sprzedawcy bazarkowi i uliczni, restauratorzy z Warszawy i okolic - poinformował ekspert.



W tym roku znacznie wzrosły ceny ziemniaków i jabłek w stosunku do notowań z tego samego okresu ubiegłego roku. Jabłka są droższe z powodu niskiej podaży wywołanej stratami przymrozkami. Wysoka cena ziemniaków również jest spowodowana niską podażą, na którą nałożyły się dwa czynniki tzn. tegoroczna susza i ogólny spadek areałów upraw ziemniaków – rolnicy indywidualni ograniczali od kilku lat produkcję zrażeni bardzo niskimi cenami, jakie uzyskiwali w ostatnich dwóch latach.



Natomiast znacznie spadły ceny pietruszki. Zdaniem eksperta, można to wytłumaczyć wzrostem podaży. Rolnicy zachęceni bardzo wysokimi cenami pietruszki w ubiegłym sezonie znacząco zwiększyli areał uprawy i ponieśli wysokie koszty nawadniania i uprawy gleby dla tego "chimerycznego" warzywa - tłumaczył. Obecnie pietruszka kosztuje w hurcie 2 -2,5 zł/kg, podczas, gdy w ubiegłym roku było to 4,5 zł/kg, a ceny detaliczne tego warzywa w zimie dochodziły nawet do 20 zł/kg.



Duża podaż ziemniaków z importu w cenie od 1,13 zł/kg za holenderskie, 1,5 zł/kg za belgijskie, 1,85 zł/kg za angielskie i do 2,66 zł/kg za francuskie. Największym zainteresowaniem konsumentów cieszą się te angielskie za względu na biały smaczny miąższ - zaznaczył ekspert.



Ziemniaki z importu zmusiły polskich rolników do obniżki cen na krajowe ziemniaki, które obecnie kosztują 1,33- 1,55 zł/kg.



Sporo jest na rynku ofert warzyw z importu. Pojawił się pierwszy w tegorocznym jesiennym sezonie import bakłażanów z Holandii w cenie 5-5,5 zł/kg; dla porównania w 2018 roku pierwszy raz importowane bakłażany można było kupić 2 października w zbliżonej cenie.



W końcu tygodnia podrożały kalafiory do 4,66 zł/szt. i kapusta biała do 4,5 zł/szt.



Jest ich dużo i są tanie warzywa spod osłon: cukinie po 2 zł/kg, papryka czerwona 3-4 zł/kg, fasolka szparagowa 3-4 zł/kg. Według eksperta, mogą to być ostatnie dni tak niskich cen z powodu chłodnych nocy, które skutecznie opóźniają dojrzewania a przez to podaż.



Utrzymały się ceny cebuli krajowej 1,2-1,33 zł/kg, jest też duża oferta cebuli z Holandii i Austrii w zbliżonej cenie 1,15-1,33 zł/kg. Spadają ceny marchwi - nawet do 0,7 zł/kg, jeszcze niedawno trzeba było za nie zapłacić 1 zł/kg.



Rośnie podaż jabłek odmian zimowych, a ich ceny powoli spadają. Przeciętnie jabłka kosztują 1,66-2 zł/kg. Natomiast drożeją odmiany letnie: Celesta, Paula Red i Delikates do 3-3,33 zł/kg.



Nieznacznie podrożały śliwki i kosztują od 1,75 do 3,5 zł/kg.



Ustabilizowała się podaż malin i kosztują 12-18 zł/kg. Będą one oferowane do pierwszych przymrozków. Powoli spada podaż borówek amerykańskich, które są coraz drobniejsze. Za grubsze sorty trzeba już zapłacić 20-28 zł/kg.