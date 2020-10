Brytyjska National Health Services (NHS) będzie dążyć do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w ciągu najbliższych 25 lat. To pierwsza służba zdrowia na świecie, która postawiła sobie taki cel.

Brytyjska służba zobowiązuje się do wyzerowania bezpośrednich emisji przed 2040 rokiem. Plan obejmuje zbudowanie 40 ekologicznych szpitali, motywowania personelu do jazdy na rowerze do pracy oraz opracowania pierwszych na świecie hybrydowych karetek z napędem elektrycznym i wodorowym.

Termin osiągnięcia zeroemisyjności do 2045 roku w całym łańcuchu dostaw jest o pięć lat krótszy, niż podobne zobowiązanie rządu Wielkiej Brytanii. W trakcie drogi do realizacji celu, NHS będzie naciskać na kontrahentów, aby ograniczali emisję ze swojej działalności. Będzie to jednym z kryteriów w trakcie przetargów. „Nie wystarczy, aby NHS leczyła schorzenia spowodowane zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatycznymi. Musimy odegrać swoją rolę w zwalczaniu ich u źródła” – stwierdził szef brytyjskiej służby zdrowia Simon Stevens. Działalność NHS aktualnie generuje ok. 25 mln ton równoważnika dwutlenku węgla rocznie. To 7 proc. całkowitej emisji w Wielkiej Brytanii.

