Brytyjskie banki zapłacą karę, jeśli nie umożliwią łatwej wypłaty gotówki

Na banki będą nakładane kary, jeśli nie zapewnią klientom możliwości bezpłatnej wypłaty i wpłaty gotówki - zapowiedziało w piątek brytyjskie ministerstwo finansów w reakcji na zamykanie coraz większej liczby oddziałów przez banki.

Według wytycznych resortu każdy klient banku w miastach powinien mieć bankomat lub placówkę banku w zasięgu jednej mili (ok. 1,6 km), zaś na terenach wiejskich - w odległości maksymalnie trzech mil (ok. 4,8 km).

Według danych opublikowanych w lipcu przez związek zawodowy Unite od 2015 r. w całym kraju zamkniętych zostało ponad 6000 oddziałów banków. Banki uzasadniają to tym, że w miarę jak coraz powszechniejsze stają się płatności bezgotówkowe, utrzymywanie wielu oddziałów staje się nieopłacalne. Przechodzenie na płatności bezgotówkowe przyspieszyło szczególnie podczas pandemii Covid-19.

Większe ryzyko, że gotówka nie będzie akceptowana

Ale organizacje konsumenckie wskazują, że najczęściej zamykane są oddziały na terenach najuboższych, gdzie ludzie są najbardziej nieufni wobec płatności bezgotówkowych albo wolą mieć pieniądze w gotówce, gdyż daje im to większą możliwość kontrolowania wydatków. Poza tym, jak wskazują, im firmom trudniej będzie wpłacać gotówkę na własne konto bankowe, tym większe jest ryzyko, że w ogóle przestaną ją akceptować jako formę płatności.

"Choć rosnący wybór i wygoda płatności cyfrowych są świetne, gotówka ma do odegrania ważną i stałą rolę. Ludzie nie powinni być zmuszani do wielogodzinnych wędrówek, aby wypłacić dziesięciofuntówkę, aby włożyć ją do czyjejś kartki urodzinowej. Ani też firmy nie powinny być zmuszane do pokonywania dużych odległości, aby wpłacić gotówkę. Są to środki, które przynoszą korzyści każdemu, kto korzysta z gotówki, ale w szczególności osobom mieszkającym na obszarach wiejskich, osobom starszym i z niepełnosprawnościami" - oświadczył Andrew Griffith, jeden z wiceministrów finansów. Sposób nakładania kar i ich wysokość określone zostaną w późniejszym terminie.