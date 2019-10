Piątkowa sesja będzie upływała pod znakiem oczekiwania na oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy.

Konsensus rynkowy zakłada, że we wrześniu w sektorze pozarolniczym powstanie 145 tys. nowych etatów, czyli o 15 tys. więcej niż w sierpniu. Spodziewana jest stabilizacja stopy bezrobocia na poziomie 3,7% w skali roku oraz utrzymanie dynamiki przeciętnych wynagrodzeń na poziomie 3,2% w skali roku. Dzisiejszy dzień może okazać się przysłowiowym „być albo nie być” dla dolara, któremu w ostatnich dniach ciążą słabe odczyty z gospodarki amerykańskiej. Wczorajszy odczyt indeksu ISM dla usług w USA wskazywał na dalsze wyhamowanie aktywności w tym sektorze. Wskaźnik spadł do 52,6 pkt. z 56,4 pkt., co potwierdza, że sektor usług pozostaje coraz mniej odporny na spowolnienie koniunktury na świecie. Indeks dolara wyhamował spadki w oczekiwaniu na te publikacje. Jeśli dzisiejsze dane ponownie rozczarują, to walucie amerykańskiej może już być trudno uchronić się przed większym osłabieniem. Niższe niż oczekiwano wskazanie płynące z raportu ADP może okazać się dobrym prognostykiem oficjalnych danych z rynku pracy w USA. W sytuacji kiedy do obserwowanego spowolnienia w przemyśle dołączyłyby problemy rynku pracy, Fed najprawdopodobniej zmuszony byłby do kontynuacji obniżek stóp procentowych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dzisiejsze wieczorne wystąpienia Brainard i Powella, w których przedstawiciele amerykańskiego banku centralnego zapewne odniosą są do kwestii polityki pieniężnej w obliczu publikacji tak istotnych danych.



Negatywne tendencje utrzymujące się w przemyśle nie pozostają także bez wpływu na kondycję sektora usługowego w strefie euro. Tamtejszy indeks PMI dla usług spadł mocniej niż prognozowano, do 51,6 pkt. z 53,5 pkt, jednakże zdołał się utrzymać powyżej granicznej bariery 50 pkt. oddzielającej wzrost od spowolnienia w sektorze. Euro specjalnie nie reagowało wczoraj na słabsze dane z Eurolandu. Silniejszy od oczekiwań spadek usługowego ISM w USA przełożył się jednak na deprecjację dolara, co pozwoliło na test okolic 1,1000 na EUR/USD. Dzisiejsze dane z rynku pracy z USA odpowiedzą na pytanie czy uda się przełamać wspomniany rejon i trwale utrzymać powyżej tego okrągłego poziomu. Jak na razie kluczowe średnie kroczące EMA (50-, 100- i 200-okresowa) w skali D1 są skierowane ku dołowi, co potwierdza siłę obecnego trendu spadkowego. Najważniejsze jednak jest to, by nie negować jakichkolwiek sygnałów, który mogą się pojawić, świadczących o powolnym odwracaniu się trendu.



EUR/PLN



Ostatnie spadki sprowadziły notowania EUR/PLN w rejon 100-okresowej średniej EMA w skali D1 na poziomie 4,3250, która aktualnie wyznacza najbliższe wsparcie na tej parze. Kurs wszedł w zakres chmury ichimoku, co jest sygnałem neutralnym, jednak przy utrzymującej się niepewności jest mało prawdopodobne, aby nasza krajowa waluta istotnie zyskała na wartości. 50% zniesienie całości impulsu wzrostowego z poziomu 4,2360 wyznacza geometryczne wsparcie w rejonie lokalnego dołka z 16.IX. na poziomie 4,3150. Najbliższy opór wyznacza 50-okresowa średnia EMA w skali D1 przebiegająca obecnie w rejonie 4,3435.



EUR/USD