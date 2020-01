Krzysztof Czubaszek wygrał sprawę karną, w której był oskarżony o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę klubu piłkarskiego.

Były burmistrz warszawskiego Śródmieścia Krzysztof Czubaszek został - jak sam poinformował we wtorek media - oczyszczony z zarzutów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia stwierdził, że nie ma podstaw, aby uznać, że wydana przez niego w grudniu 2017 r. kontrowersyjna decyzja spełniała znamiona przestępstwa z kodeksu karnego, nawet jeśli okazała się potem niesłuszna.

Przypomnijmy, decyzja dotyczyła podatku od nieruchomości od klubu Legia Warszawa. W jej wyniku z dnia na dzień urzędnicy zajęli konta czołowego klubu Ekstraligi, ściągając 4,5 mln zł tytułem rzekomo należnego podatku za rok 2012 wraz z odsetkami. Był to kulminacyjny moment sporu Legii z władzami Warszawy, który "Puls Biznesu opisał w artykule z maja 2018 r. pt. "Legia Warszawa wygrała z burmistrzem". Spór dotyczył podstawy prawnej naliczania podatku od stadionu przy ul. Łazienkowskiej, dzierżawionego przez klub. Krzysztof Czubaszek w decyzji, która wywoła oburzenie klub, przyjął, że podatek ten w 2012 r, był naliczony błędnie i miastu należy się jego wyrównanie. Legia błyskawicznie odwołała się wówczas w Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), które uznało, że miasto powinno zwrócić pieniądze. Klub złożył jednocześnie na Krzysztofa Czubaszka zawiadomienie do prokuratury, która w kwietniu ub. roku wniosła przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Był oskarżony o to, że wydając decyzję z grudnia 2017 r. w rygorze natychmiastowym przekroczył uprawnienia i poświadczył nieprawdę, działając na szkodę klubu sportowego, za co grozi w prawie karnym do 5 lat więzienia.

Sąd uznał, że nawet jeśli w toku postępowań administracyjnych decyzja burmistrza została unieważniona, to nie ma podstaw, aby sądzić lokalne władze z powodu wydania takiej decyzji. Ponadto, zdaniem sądu, nie ma podstaw prawnych, które nie pozwalałyby na wydanie jej w rygorze natychmiastowym. Po ostatnim wyroku sądu rejonowego Prokuratura złożyła zażalenie na jego postanowienie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten na posiedzeniu nie uwzględnił jej zażalenia i utrzymał wyrok, który tym samym stał się prawomocny.

Burmistrz podał się do dymisji w 2019 r. , gdy zaczęło się przeciw niemu toczyć postępowanie sądowe.