Centralny Port Komunikacyjny dokapitalizowany

Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje za ponad 3,6 mld zł. To najwyższe dotychczas podwyższenie kapitału spółki.

Doszło do kolejnego podwyższenia kapitału spółki, która buduje Centralny Port Komunikacyjny. Ministerstwo Finansów wyemitowało dla niej obligacje o łącznej wartości nominalnej 3659 mln zł. Zostały wniesione aportem przez pełnomocnika rządu ds. CPK.

– Uzyskaliśmy dokapitalizowanie, które mieści się w założeniach Programu Wieloletniego 2020-23. Pieniądze posłużą do kontynuacji przygotowań, projektowania i budowy CPK – mówi Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK.

W czerwcu 2021 r. Ministerstwo Finansów wyemitowało dla spółki CPK obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 2,2 mld zł. W 2019 r. decyzją rządu spółka została dokapitalizowana kwotą 300 mln zł.

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma być położony 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.