Ceny ropy najwyżej od 10 miesięcy

Ceny ropy naftowej osiągnęły w piątek najwyższy poziom od 10 miesięcy, zaliczając trzeci tygodniowy wzrost z rzędu. To efekt ograniczeń w dostawach, które wynikły z cięć produkcji w Arabii Saudyjskiej oraz optymizmu co do popytu na ropę w Chinach – podaje agencja Reuters.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl