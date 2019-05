Ceny surowców odbiją w czerwcu

Strój przekłada się na taniec

Agnieszka Malczyk pochodzi ze Śląska. Przez 17 lat tańczyła zawodowo. Osiągnęła dwie międzynarodowe klasy taneczne: „A” w tańcach latynoamerykańskich i „S” w tańcach standardowych. Uczestniczyła w wielu turniejach tanecznych w Polsce i na świecie. W 2004 r. zdobyła mistrzostwo Polski w salsie oraz reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach świata w salsie i street mambo we Włoszech. Niestety, kłopoty z kręgosłupem i związany z tym zabieg sprawił, że musiała zrezygnować z zawodowego tańca. Jednak wciąż jest on obecny w jej życiu i sercu. Do dziś jest instruktorem zajęć tanecznych i choreografem. To nie koniec — rok temu postanowiła stworzyć markę, która ubierze tancerzy. Zajmuje się projektowaniem i szyciem ubrań treningowych specjalnie do tańca. — Zaczęłam od tworzenia kolekcji do tańca towarzyskiego, bo ten styl jest mi najbliższy, ale w niedalekiej przyszłości będę projektowała odzież m.in. do hip- -hopu, flamenco czy rock’n’rolla. Chodzi o to, aby każda osoba, która chce tańczyć, niezależnie od tego, czy jest amatorem czy profesjonalistą, mogła wybrać odpowiedni dla siebie strój z mojej kolekcji —...