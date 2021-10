Chiny importują węgiel na potęgę, ceny biją rekordy

Kryzys energetyczny jaki stał się udziałem chińskiej gospodarki oraz problemy z krajowymi dostawami zaowocowały silnym wzrostem importu węgla do Państwa Środka. Ceny surowca biją rekordy, informuje Reuters.

Według danych Generalnej Administracji Celnej, we wrześniu 2021 r. do Chin trafiło 32,88 mln ton węgla, co oznacza 76 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To – zgodnie z szacunkami Reutersa – najwyższa wartość w tym roku oraz piąty pod względem wielkości wynik w historii.

Problemy wywołane powodziami w głównym regionie wydobywczym węgla w Shanxi, co wymusiło zamkniecie 60 kopalń doprowadziły do rekordowej wyceny kontraktów terminowych na węgiel. We wtorek cztery z nich o łącznej rocznej zdolności produkcyjnej 4,8 mln ton pozostawały zamknięte.

Najaktywniejsze styczniowe futures na węgiel termalny Zhengzhou podczas środowego handlu ustanowiły nowy rekord dochodząc do 1640 juanów (254,44 USD) za tonę. To niemal trzykrotny wzrost wartości od początku bieżącego roku.