Chludziński: dobre wyniki finansowe KGHM efektem m.in. wzrostu produkcji

Dobry wynik finansowy KGHM to m.in. efekt wzrostu produkcji i optymalizacji kosztów, powiedział w środę na konferencji prezes spółki Marcin Chludziński. Dodał, że wyniki takie zostały osiągnięte pomimo spadków cen miedzi i srebra.

Z opublikowanych we wtorek przez spółkę informacji wynika, że w I półroczu 2019 r. zysk netto wyniósł 1,227 mld zł wobec 987 mln zł w I półroczu 2018 roku. W tym okresie przychody wzrosły o 1,8 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.



"Tak dobry wynik finansowy to m.in. efekt wzrostu produkcji i optymalizacji kosztów" - powiedział w środę na konferencji prezes. Dodał, że "wysoki zysk netto osiągnięty przez Grupę KGHM idzie w parze z rekordowymi przychodami na poziomie 11,2 mld zł (w I półroczu br. - PAP) oraz znakomitą EBITDA, która wyniosła 2,7 mld zł".



Wskazał, że w tym samym okresie 2018 roku przychody wyniosły 9,4 mld zł, przy EBITDA na poziomie 2,6 mld zł. Oznacza to wzrost EBITDA o 7 proc. i wzrost przychodów o 19 proc. (pierwsze półrocze tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018).



"Konsekwentnie realizujemy strategię, która zakłada m.in. racjonalną gospodarkę złożem, optymalizację produkcji hutniczej, stopniową automatyzację ciągów produkcyjnych oraz wdrażanie programów ograniczających zużycie energii" - powiedział.



Chludziński podkreślił na konferencji, że "znacznie lepsze wyniki produkcyjne i finansowe w stosunku do analogicznego okresu 2018 zostały osiągnięte pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej (...) i spadku o około 11 proc. średniorocznych cen miedzi i 8 proc. cen srebra".