Prezes Alior Banku: pracujemy nad nową strategią banku do roku 2022

Do końca pierwszego kwartału 2020 r. planujemy zakończyć prace nad nową strategią banku; podamy nasze cele w dłuższym horyzoncie, czyli do roku 2022 - poinformował we wtorek prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.