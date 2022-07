Citigroup: euro osiągnie parytet z dolarem jeśli będzie trwał kryzys gazowy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stratedzy Citigroup uważają, że euro będzie nadal słabło wobec dolara dopóki nie dobiegnie końca kryzys energetyczny spowodowany ograniczoną podażą gazu w Europie, informuje MarketWatch.

We wtorek euro było najsłabsze wobec dolara od 20 lat. Stratedzy Citigroup uważają, że wspólna waluta zerwała relację, którą utrzymywała w ubiegłym roku z różnicami na tzw. krótkim końcu krzywej rentowności, a następnie relację ze spreadami rentowności tzw. peryferyjnych państw Unii Europejskiej. Obecnie wycena euro odzwierciedla ich zdaniem przede wszystko ryzyko związane z dostawami gazu. Stratedzy Citigroup wskazują na wątpliwości dotyczące zdolności sprowadzenia przez Europę ilości LNG, która pozwoliłaby zastąpić zmniejszone dostawy z Rosji, o ile nie wrócą one do normalnego poziomu po zakończeniu 21 lipca przerwy technicznej w funkcjonowaniu gazociągu Nord Stream 1.