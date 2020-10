CD Projekt zakończył proces certyfikacji gry "Cyberpunk 2077" na platformach Microsoft Xbox oraz Sony Playstation.

Tym samym najnowsza gra spółki otrzymała status “gold". W praktyce oznacza to, ze rozpoczęła się fizyczna produkcja płyt na wymienione platformy. Nic więc nie powinno juz przeszkodzić w premierze gry zaplanowanej na 19 listopada.

Spółka zdecydowało się poinformować o zakończeniu certyfikacji w formie raportu bieżącego w związku z „istotnością tego projektu dla spółki”.

Przed tygodniem szef studia CD Projekt Red Adam Badowski w e-mailu do pracowników informującym o wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy poinformował, że jest optymistą co do stanu „Cyberpunk 2077”, gra właśnie została wysłana w celu uzyskania certyfikacji Sony i Microsoftu.

Po południu kurs CD Projektu zareagował pozytywnie na informację o statusie "gold".