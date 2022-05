Czas na odbicie na GPW?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kwiecień i pierwsza połowa maja upłynęły na wyprzedaży na krajowym rynku akcji. Indeks WIG20 od górki na przełomie marca i kwietnia do dołka w połowie maja spadł o około 25 proc. Pogłębił tym samym dno z dnia agresji Rosji na Ukrainę. WIG spadł w tym samym okresie o ponad 20 proc., zbliżając się do 50 tys. pkt. Od połowy maja dostrzec można nieśmiałe próby odbicia, dlatego warto zastanowić się, czy to odpowiedni czas na większy ruch korekcyjny.

Technicznie indeksy WIG oraz WIG20 znalazły się w strefach wyprzedania, zarówno z perspektywy krótkoterminowej, jak i dłuższej, co może - ale oczywiście nie musi - dawać argumenty za próbą odbicia. Sentyment inwestorów znacznie się pogorszył i spadł do poziomu najniższego od wielu tygodni. Ostatni odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów świadczył o tym, że ponad 50 proc. osób biorących udział w badaniu spodziewa się trendu spadkowego w ciągu następnych sześciu miesięcy. Tego typu wskazania z reguły należy odczytywać kontrariańsko, co sugerowałoby możliwą poprawę na rynku.