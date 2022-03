DataWalk podał szacunkowe wyniki za 2021 r.

Skonsolidowane przychody wyniosły 30,78 mln zł, o 96 proc. więcej r/r, a strata netto 1,65 mln zł (wobec 6,3 mln zł straty rok wcześniej).

Jednostkowe przychody wyniosły 23,1 mln zł (+87 proc.), a strata netto 10,8 mln zł (+146 proc.).

Na wyniki wpływ miało dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów - inwestycji w spółkę zależną DataWalk Inc.

“Biorąc pod uwagę, niestabilną sytuacje na rynkach finansowych, spowodowaną aktualną sytuacją polityczno - gospodarczą na terytorium Ukrainy a co za tym idzie istotną niepewność co poziomu stóp procentowych, kursów walut jak i dostępność do kapitału, Zarząd Spółki kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółce zależnej na kwotę 2 569 tys. zł” - podano w komunikacie.

Łączna wartość odpisów dokonanych w 2021 r. wyniosła 18,7 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. spółka dokonała odpisu całości inwestycji w spółkę zależną.