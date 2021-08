Dlaczego pensje szybko (nie) rosną

O tym, czy wynagrodzenia w Polsce rosną szybko czy wolno oraz czy to dobrze czy źle dla gospodarki, a także co zrobić, by zarabiać więcej — o tym jest najnowszy odcinek podcastu „Puls Biznesu do słuchania”.

Na horyzoncie czwarta fala pandemii, wygrzebujemy się z jednego z największych kryzysów gospodarczych, a odczyty GUS dotyczące wzrostu wynagrodzeń pokazują dynamikę wyższą niż przed pandemią. Skąd ten paradoks i dlaczego wielu z nas nie odczuwa podwyżek, o których mówi GUS? Czy szybki wzrost płac jest dobry czy zły dla gospodarki i jak na niego patrzą związkowcy, a jak pracodawcy. Nie zabraknie też porad, jak negocjować z szefem podwyżkę, jak odmówić pracownikowi i go nie zdemotywować. Zapraszam na najnowszy odcinek Pulsu Biznesu do słuchania.