Dlaczego podwyżki stóp Fedu zaszły za daleko i czym to grozi

Stopy Fedu przekroczyły stopę neutralną, a to grozi nastaniem dekoniunktury, ostrzega Barry Bannister z banku inwestycyjnego Stifel.

Po raz pierwszy od okresu sprzed kryzysu finansowego główna stopa procentowa w USA znalazła się powyżej stopy neutralnej, zauważa w ostatnim raporcie Barry Bannister, główny strateg rynku akcji Stifela. Jego zdaniem koszt pieniądza jest o 50 punktów bazowych za wysoki jak na obecną fazę cyklu, a to może mieć opłakane skutki. W jaki sposób specjalista doszedł do tego wniosku? Porównał główną stopę procentową Fedu (a w latach 2009-2015 tzw. shadow rate – stopę, która pokazuje, jak programy skupu aktywów wpłynęłyby na koszt pieniądza, gdyby mógł być on ujemny) ze stopą neutralną (ta ostatnia, wyliczana na podstawie modelu Laubacha-Williamsa, to teoretyczna stopa, przy której wzrost PKB byłby w danych warunkach zgodny z długoterminowym trendem, a inflacja sięgałaby celu Fedu).



Różnica obu stóp utrzymuje się od dekad w tendencji spadkowej, co oznacza, że w kolejnych cyklach coraz niższe maksima wskazują na dojście stóp Fedu do punktu, kiedy zbyt restrykcyjna polityka tłumi ekspansję gospodarczą. Właśnie o tym świadczy każdorazowe dojście tej różnicy do górnego ograniczenia tendencji, a tym razem koszt pieniądza znalazł się jeszcze o 50 punktów bazowych powyżej niej. To zapowiedź, że może dojść do powtórki z wydarzeń następujących po tym, jak współczynnik odbijał się od górnego ograniczenia tendencji i zaczynał spadać. Wnioski te niestety nie są pocieszające.



W następstwie pęknięcia bańki internetowej w 2000 r. stopa procentowa Fedu zanurkowała z pułapu o blisko 200 punktów bazowych przekraczającego stopę neutralną do pułapu o 400 punktów poniżej niej. Jednocześnie gospodarka USA wpadła w recesję, a rynek w bessę, w wyniku której S&P500 stracił 49 proc. Podobne wydarzenia miały miejsce, po tym jak w 2007 r. zaczęła załamywać się bańka na amerykańskim rynku nieruchomości. Schodzeniu stóp Fedu poniżej stopy neutralnej towarzyszyła ciężka recesja i spadek indeksu S&P500 o 56 proc.



„Biorąc pod uwagę tendencje z ostatnich dekad Fed już podniósł stopy do poziomu wywołującego recesję” – ostrzega Barry Bannister.