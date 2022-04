Krystian Brymora, analityk DM BDM, w raporcie z 13 kwietnia wznowił wydawanie rekomendacji dla akcji Stalproduktu od zalecenia “kupuj”. Cena docelowa to 461 zł.

“Spółka ma za sobą rekordowy 2021 rok, a udane negocjacje cenowe w segmencie blach transformatorowych i ponad 50-procentowy wzrost cen stali od wybuchu wojny pozwalają oczekiwać mocnych wyników w I półroczu 2022 w obszarze blach i profili. Z kolei wzrost marż przerobowych w segmencie cynku daje większy optymizm na II półrocze 2022. Tym samym Stalprodukt stać na poprawę ubiegłorocznych wyników, choć jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się to mało prawdopodobne. Doceniamy transformację spółki w kierunku recyklera cynku, co powinno prowadzić do stopniowego reratingu wskaźników. Na dziś rynek wycenia spółkę jak kopalnię na ok. 2- krotność EBITDA” - napisano w uzasadnieniu.