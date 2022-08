Dolar zaczyna się stabilizować

Dzisiaj po południu poznamy odczyty indeksu nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan, ale nie będą mieć one takiego znaczenia. Więcej rynek otrzyma w przyszłym tygodniu (zapiski z ostatniego posiedzenia FED, dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej), pomału będą pojawiały się też spekulacje w kontekście rozpoczynającego się 25 sierpnia corocznego sympozjum FED w Jackson Hole.

Wśród walut G-10 silne są dzisiaj Antypody, z kolei najsłabsze są korona szwedzka (dane o inflacji CPI były mieszane), jen, oraz euro. Generalnie jednak zmiany są niewielkie. Stabilny pozostaje funt, gdyż opublikowane dzisiaj dane makro (PKB, produkcja przemysłowa) nie wniosły wiele do oczekiwań wobec polityki Banku Anglii.

Ze strefy euro poznamy dzisiaj dane o produkcji przemysłowej, chociaż istotniejsze mogą być doniesienia dotyczące sytuacji na rzece Ren - spadający poziom wody może uniemożliwić jej wykorzystanie do transportu surowców, co dodatkowo podbije obawy związane z perspektywami przed okresem jesienno-zimowym.

EURUSD - powrót poniżej 1,03

Dwie nieudane próby trwalszego wybicia oporu przy 1,0350, doprowadziły do cofnięcia się notowań EURUSD poniżej 1,03. To sygnał, że wspomniany rejon pozostaje oporem do którego wybicia potrzeba będzie czasu. To pokazuje też, że ostatni ruch w górę nie wynikał w żadnym stopniu z poprawy nastrojów wokół wspólnej waluty, a był efektem przesunięcia się dolara po danych o inflacji CPI. W efekcie wiele może zależeć od tego, jak rynek odbierze informacje, jakie pojawią się we wtorek (produkcja przemysłowa), oraz środę (sprzedaż detaliczna i zapiski FED).