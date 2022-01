Dostawy Škody spadły w 2021 r. o ponad 12 proc.

Škoda dostarczyła 878 200 pojazdów na całym świecie. Blisko 45 000 z nich stanowił pierwszy w pełni elektryczny SUV tej marki - Enyaq iV. Najpopularniejszym modelem pozostaje Octavia (200 800 dostaw).

W Europie Zachodniej Skoda dostarczyła w 2021 r. 409 000 pojazdów, co oznacza spadek o 5,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W Europie Środkowej dostarczono 164 100 pojazdów - o 9,8 proc. mniej niż rok wcześniej, a w Europie Wschodniej z wyłączeniem Rosji 35 800 aut (-9,2 proc.). Do Rosji trafiło 90 400 samochodów (-4,4 proc.), do Chin 71 200 (-58,8 proc.), a do Indii 22 800 pojazdów (+108,8 proc.). Wzrost to efekt wprowadzenia opracowanego specjalnie na ten rynek modelu Kushaq.

Dostawy do Polski wyniosły 47 100 pojazdów. Nasz kraj jest szóstym co do wielkości rynkiem dla czeskiego producenta.

Do pozostałych krajów świata Škoda dostarczyła łącznie ok. 85 000 pojazdów (+20,6 proc.).