Drutex układa się po nowemu

Grażyna Gierszewska żona Leszka Gierszewskiego została odwołana z rady nadzorczej, jego partnerka życiowa Kamila Newlin-Łukowicz powołana do zarządu.

Kilka godzin trwały wtorkowe walne zgromadzenia firmy Drutex, topowego polskiego producenta okien. Nie zakończyły trwającego od tygodni sporu akcjonariuszy - rodziny Gierszewskich. Z wypowiedzi przedstawicieli stron można wnioskować, że teraz rozpocznie się drugi akt tego dramatu, a tym razem akcja będzie się toczyć na sali sądowej.

Zobacz więcej Leszek Gierszewski Pomysł na komitet: W przedsiębiorstwach rodzinnych funkcjonują czasami wewnętrzne regulacje zwane np. konstytucjami tych firm. Leszek Gierszewski chciał powołać coś podobnego, Komitet Rodziny. Innym akcjonariuszom to się jednak nie spodobało Marek Wiśniewski

Leszek Gierszewski zaproponował na NWZ własny sposób rozwiązania sporu - chciał powołania Komitetu Rodziny, czyli stałego ciała doradczo-elekcyjnego, „którego celem jest ochrona wartości i interesów rodziny Gierszewskich w spółce”. Komitet miał m.in. opiniować kandydatów do zarządu, których powoływałoby walne zgromadzenie, a bez jego zgody nikt nie mógłby być powołany na stanowisko wiceprezesa i członka zarządu. Ta propozycja nie spotkała się z akceptacją pozostałych akcjonariuszy. Leszek Gierszewski, mając prawo głosowania z ponad 75 proc. akcji, mógł przeforsować swój pomysł, ale odstąpił od tego.

Nie upierał się też przy własnych projektach zmian w statucie. Chodziło o zapisy, które przekształciłyby papiery serii A i C w akcje nieme, prawo głosu zostawiając serii B. To stawiałoby w uprzywilejowanej pozycji Leszka Gierszewskiego, bo to on - decyzją sądu - jako jedyny może głosować z tego pakietu. Nie była głosowana też inna propozycja dotyczyła uprzywilejowania pod względem prawa do dywidendy akcji serii A i C (tych, które miałby być nieme).

W sumie NWZ podjęło jednak aż około 40 uchwał. Kluczowe z nich dają Leszkowi Gierszewskiemu prawo powoływania prezesa i jednego z wiceprezesów. To przywilej, który - w opinii Grażyny Gierszewskiej - pozbawia pozostałych członków rodziny wpływu na funkcjonowanie spółki. Co więcej, daje jej mężowi dożywotnią, nieograniczoną władzę, która miałby przejść na jego spadkobierców, czyli zapewne „jego aktualną partnerkę życiową, Kamilę Newlin-Łukowicz, i prawdopodobnie na jej dzieci, które ma z Leszkiem Gierszewskim”.

Zdecydowaną większość uchwał, zgodnie z zapowiedziami, oprotestowali przedstawiciele prawni Grażyny Gierszewskiej.

- Rozważymy ich zaskarżenie, bo są niekorzystne, krzywdzące i godzące w dobre obyczaje. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował Sąd Okręgowy w Gdańsku - mówi nam mecenas Piotr Bordakiewicz.

Żona prezesa może też zaskarżyć uchwały, które pozbawiają ją stanowiska przewodniczącej rady nadzorczej. W nadzorze nie zasiadają już także Katarzyna Gierszewska, matka prezesa (sama złożyła rezygnację) i jego siostra, Lucyna Sierzputowska. Nowi członkowie rady, to Jerzy Gierszewski, prywatnie brat prezesa i dwie osoby z wykształceniem prawniczym, spoza rodziny.

Znaczące zmiany zaszły też w zarządzie. Na jego czele będzie stał Leszek Gierszewski, ale odwołano jego córkę Karolinę Dobranowską, która była wiceprezesem i Bogdana Gierszewskiego, bratanka prezesa. Nową osobą w zarządzie będzie za to wspomniana wyżej Kamila Newlin-Łukowicz.