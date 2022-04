Działalność gospodarcza we Francji rosła najszybciej od ponad czterech lat

Tzw. szybki odczyt wskaźnika PMI dla francuskiego przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrósł do 55,4 pkt z 54,7 pkt w marcu przebijając medianę prognoz na poziomie 53,0 pkt.

Z kolei flash PMI dla sektora usług podskoczył w kwietniu do 58,8 pkt. W marcu było to 57,4 pkt, zaś konsensus rynkowy zakładał spadek do 56,5 pkt.

Jak wyliczył S&P Global, złożony PMI za kwiecień – obejmujący sektor usługowy i produkcyjny – wzrósł do 57,5 pkt z 56,3 pkt w marcu, również przekraczając prognozy.

Eksperci podkreślają, że perspektywy zaciemniane są przez szalejącą inflację.

Na początku drugiego kwartału nadal było dużo nadrabiania zaległości po pandemii. Jednak poważnym zagrożeniem dla trwałego ożywienia jest dramatyczny wzrost cen, który m.in. ogranicza popyt konsumpcyjny – ocenia Joe Hayes, ekonomista S&P Global.