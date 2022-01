Echo sprzeda biurowce w Łodzi

Cena sprzedaży została ustalona na 56,4 mln EUR plus VAT.

“Kwota do zapłaty (Cena) w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej (Umowa Przyrzeczona), o której mowa w Umowie Przedwstępnej (Zamknięcie), zostanie obliczona w oparciu o Wartość Transakcji pomniejszoną m.in. o kwotę wartości okresów bezczynszowych, wartości czynszów od powierzchni nieprzekazanych najemcom, a także o inne koszty (kwota takich pomniejszeń będzie wynosić ok. 6.600.000 EUR + VAT). Dodatkowo, Cena zostanie pomniejszona o kwotę wartości prac aranżacyjnych i budowlanych (w tym prac związanych z usuwaniem ewentualnych usterek), która będzie wynosić ok. 7.600.000 EUR + VAT. W rezultacie, Cena płatna na Zamknięciu pod Umową Przyrzeczoną wyniesie ok. 42.200.000 EUR + VAT” - zaznaczono.

Dodatkowo w okresie po zamknięciu transakcji, w ramach kwoty wartości transakcji, Echo otrzyma osobne wynagrodzenie związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem ewentualnych usterek w łącznej wysokości ok. 3 mln EUR powiększone o VAT oraz wynagrodzenie związane z wybudowaniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku "J", który znajdować się będzie na gruncie, oraz z usuwaniem ewentualnych usterek, w wysokości ok. 4,6 mln EUR powiększone o VAT.