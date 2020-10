Ekofloty płacą więcej

Flota młodsza niż trzy lata zostanie obłożona taką samą daniną środowiskową jak starsza. Nawet jeśli spełnia wyższe normy czystości.

Związek Dealerów Samochodów zaapelował do premiera i ministra klimatu o pilną nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2490) w zakresie wysokości opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Związek zwraca uwagę, że rozporządzenie nie było nowelizowane od 2017 r., co w obliczu bardzo szybkiej zmiany unijnych norm emisji spalin w samochodach powoduje problemy z realnym i proporcjonalnym dostosowaniem opłat do obowiązujących obecnie norm ekologicznych. Najjaskrawszym tego przykładem jest nieuwzględnienie w rozporządzeniu aut z silnikami spełniającymi najnowsze obowiązujące w UE normy ekologiczne Euro6.