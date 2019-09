Ekospowiedź deweloperów

Firmy z branży chcą zerwać z wizerunkiem dewastatorów. Zawiązały sojusz z ekologami, będą uczyć się budowania z myślą o środowisku

„Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z raportem Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu w sieci, to wiedz, że jako gatunek jesteśmy na najlepszej drodze do wykończenia siebie samych, a także do zabicia ponad miliona gatunków zwierząt i roślin. (…)”. To nie fragment listu zrozpaczonych ekologów, ale... oferta pracy opublikowana przez Polski Związek Firm Deweloperskich, zachęcający do współpracy w ramach zespołu Eco Avengers — grupy powołanej do życia w sierpniu, której celem jest ekologiczna edukacja deweloperów.