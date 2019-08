Ekstradycja złodzieja

Kieszonkowiec, opryszek i grabieżca. Powinien gnić za kratami. A tymczasem Ford go uwolnił. I sprowadził do Europy. Jak nic buchnie ci 200 tysięcy złotych!

Rikers Island to kompleks 10 budynków więziennych na wyspie o tej samej nazwie u wybrzeży Nowego Jorku. Kompleks jest miejscem „odpoczynku” dla 12 tys. osadzonych. Ale zaledwie 15 proc. z nich odbywa kary pozbawienia wolności, pozostali siedzą w areszcie lub czekają na rozprawę. Rikers Island jest znane ze stosowania przemocy i nadużyć wobec więźniów. Było to powodem wielu procesów przeciwko władzom Nowego Jorku. Częste ataki osadzonych na strażników i pracowników cywilnych powodują, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Warunki pozostawiają wiele do życzenia, na domiar złego, trafiając tam, masz dwa wyjścia: jak najszybciej dołączyć do gangu albo uważać na każdym kroku. Tym niesprzymierzonym grozi bowiem śmierć z rąk współwięźniów. W 2015 r. odnotowano ponad 9 tys. ataków na osadzonych — to około 25 dziennie... Po co o tym opowiadam? By rozbudzić twoją wyobraźnię. Zagraj ze mną w tę grę, a lepiej zrozumiesz, co chodzi z tym Fordem Raptorem.