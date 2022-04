Elemental Asia stracił kontrolę nad spółką w Indonezji

WGM1 posiada 75 proc. udziałów w kapitale podmiotu, który jest w trakcie realizacji projektu budowy odkrywkowej kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi.

W lipcu ubiegłego roku Elemental informował, że ówcześni mniejszościowi wspólnicy PT Bintang dokonali warunkowego zbycia posiadanych udziałów na rzecz nowego Inwestora. Tymczasem teraz okazuje się, że wspólnicy mniejszościowi dokonali wykreślenia WGM w rejestrze wspólników PT Bintang Sinar Perkasa oraz zmiany zarządu spółki, wskazując siebie jako 100-procentowych udziałowców PT Bintang Sinar Perkasa.

“Czynności te zostały dokonane bez wiedzy i zgody Emitenta i WGM, z rażącym naruszeniem lokalnych przepisów prawa” - podał Elemental.

Jak dodano, WGM podejmuje działania zmierzające do usunięcia naruszenia i skorygowania rejestru wspólników PT Bintang Sinar Perkasa oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób biorących udział w nielegalnych działaniach zmierzających do przejęcia w sposób przestępczy kontroli nad PT Bintang Sinar Perkasa.