Szacujemy, że w całym 2020 r. PKB spadnie o 4 proc., co dalej pozostaje najlepszym wynikiem pośród państw członkowskich UE - oceniła w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w przyszłym roku szacowany jest wzrost.

Jak mówiła w poniedziałek wicepremier Emilewicz, według szacunków w całym 2020 r. PKB spadnie o 4 proc. "co dalej pozostaje najlepszym wynikiem pośród państw członkowskich Unii Europejskiej".

"Mamy nadzieję, że recesję techniczną zakończymy z tym rokiem i będziemy mieć wartości dodatnie w przyszłym roku" - wskazała Emilewicz.

Zdaniem wicepremier przyszły rok będzie także "rokiem odbijania się inwestycji". Dodała, że inflacja w przyszłym roku nie powinna być wyższa niż 1,8 proc. PKB.

Emilewicz oszacowała, że spadek inwestycji na koniec tego roku będzie jedno- cyfrowy. "Spadek będziemy notować na poziomie 9 proc." - powiedziała. Minister liczy, że "zaczną już pracować środki, które już we wrześniu trafią do samorządów, czyli środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych".

Wicepremier dodała, że według założeń spadek konsumpcji w całym roku wyniesie, ok. 3 proc. czyli nadal "konsumpcja będzie się rozpędzać". Zdaniem Emilewicz z całą pewnością spadek ten ograniczy dobra sytuacja przedsiębiorstw. "Od co najmniej 2 miesięcy widzimy, że polskie przedsiębiorstwa - na pewno wpływ na to miała szybko wdrożona tarcza finansowa, tarcza gospodarcza - są w dobrej kondycji finansowej" - powiedziała.

"Szacowany poziom inflacji na koniec tego roku, to 3,3 proc., a w w przyszłym roku szacujemy, że ta dynamika wyhamuje i inflacja nie powinna przekroczyć 1,8 proc." - powiedziała.