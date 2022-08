Euro słabnie o 1,0 proc. do 0,9938 USD. Wcześniej w tym roku było już najsłabsze wobec dolara od dwóch dekad, ale w wówczas notowano je po 0,9952 USD. Od początku roku euro osłabło o ponad 12 proc.

Euro słabnie, bo pogarszają się perspektywy gospodarki eurolandu. Z jednej strony boryka się ona z wysoką inflacją, z drugiej cierpi z powodu kryzysu energetycznego. Rekordowe ceny energii zmuszają coraz więcej firm do ograniczania lub wstrzymania produkcji. Prezes Bundesbanku stwierdził niedawno, że Europejski Bank Centralny powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych nawet gdyby miało to doprowadzić do recesji. W poniedziałek bank centralny Niemiec poinformował, że jej ryzyko wzrosło.