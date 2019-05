Eurocash powiększył straty

Skonsolidowana strata netto Eurocashu wyniosła w I kwartale 2019 r. 40,1 mln zł, wobec 18,5 mln zł straty przed rokiem.

Przychody grupy wzrosły o 10 proc. r/r do 5,48 mld zł.

EBITDA zmniejszyła się o 15 proc. do 33,5 mln zł. To rezultat o 14 proc. wyższy od konsensu prognoz analityków, ankietowanych przez PAP (konsens nie uwzględnia przejścia spółki na MSSF16).

Wynik EBITDA z uwzględnieniem MSSF16 wyniosła 121,4 mln zł, wobec 39,6 mln zl przed rokiem.

Przychody segmentu hurtowego, pomimo braku świąt wielkanocnych w I kwartale br., wzrosły o 3,5 proc. r/r i wyniosły 4,11 mld zł. Wypracowany w tym segmencie wynik EBITDA sięgnął 100,7 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF16 prawie 53 mln zł, czyli o 14,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż segmentu detalicznego urosła o 37 proc. r/r, przede wszystkim dzięki ubiegłorocznym akwizycjom (sklepy Mila i Lewiatan). W I kwartale br. sprzedaż detaliczna LFL w sieci Delikatesy Centrum zmalała o 1,5 proc. r/r, na co wpływ miała deflacja koszyka zakupowego wynosząca 0,8 proc. , a także efekt kalendarzowy (brak świąt wielkanocnych w I kwartale) Spółka zaznacza, że narastająco za 4 miesiące tego roku (a więc z uwzględnieniem świąt) sprzedaż LFL wzrosła o 4 proc. r/r.

- Kontynuujemy integrację sieci Mila z Delikatesami Centrum, co będzie obciążać rentowność grupy również w tym roku. Jest to naturalne, gdyż łączenie trzech organizacji w jedną jest bardzo złożonym i kosztownym procesem, choć z zewnątrz kojarzony jest głównie z rebrandingiem sklepów. Co nas cieszy, zainicjowane przez nas zmiany przynoszą już pozytywne rezultaty, m.in. solidne dynamiki sprzedaży like-for-like, które są jeszcze wyższe w sklepach EKO przemodelowanych na Delikatesy Centrum. Nasz biznes detaliczny osiągnął już znaczącą skalę. Choć charakteryzuje się on obecnie dość wysoką zmiennością wyników, to jestem przekonany, że konsumenci będą coraz bardziej doceniać naszą ofertę – powiedział Jacek Owczarek, dyrektor finansowy Grupy Eurocash.