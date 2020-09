Eurodolar znów przy 1,2 USD

Od początku tygodnia obserwujemy kolejną rundę podbicia podaży wokół amerykańskiej waluty.

Pretekstem do budowania pozycji krótkich na USD pozostaje Fed z ubiegłego tygodnia oraz wypowiedzi przedstawicieli FOMC. Modyfikacja założeń w stosunku do inflacji odbierana jest jako sygnał, iż amerykańska Rezerwa Federalna będzie długoterminowo wspierać rynki. Fed zasugerował, iż będzie tolerował dłuższe okresy wyższej inflacji, co wróży podtrzymanie niskich stóp procentowych/programów wsparcia w przyszłości. Eurodolar testuje ponownie okolice 1,20 USD, tj. najwyższe poziomy od maja 2018 r. Co ciekawe — relacji na EUR/ USD nie zdołały zmienić nawet niższe odczyty inflacyjne z Europy.