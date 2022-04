Amerykański koncern naftowy ExxonMobil prognozuje, że w okresie od stycznia do marca 2022 roku udało mu się wygenerować najwyższy kwartalny zysk od siedmiu lat. Pełne wyniki zostaną opublikowane pod koniec kwietnia, pisze Reuters.

ExxonMobil szacuje, że jego zysk operacyjny wzrośnie kwartał do kwartału o 1,7-2,9 mld USD. W okresie od października do grudnia 2021 roku wyniósł 6,6 mld USD. Zysk na akcję może sięgnąć nawet 2,12 USD, co oznaczałoby wzrost o ponad 200 proc. rok do roku.