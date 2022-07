Firmy chcą odbudować Ukrainę

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

420 firm zgłosiło się do rządowego programu dla firm, które chcą wznowić eksport lub uczestniczyć w odbudowie zniszczonego wojną kraju.

Miesiąc temu Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu ogłosiły nabór dla polskich firm, które chcą wznowić eksport do Ukrainy i uczestniczyć w jej odbudowie. Formularz ze strony http://odbudowaukrainy.paih.gov.pl wypełniło 420 firm. Najwięcej zgłoszeń do programu spłynęło dotychczas z branży budowlanej — to jedna trzecia firm chcących uczestniczyć w projekcie. Zgłosiły się też firmy z branży IT, producenci maszyn, leków i żywności. Zdecydowana większość zainteresowanych wyraża chęć zarówno eksportu towarów i usług, jak też współpracę z podmiotami w Ukrainie, w tym podwykonawstwo. Co trzecia firma chce też inwestować u naszego sąsiada. Niemal dwie trzecie zainteresowanych to podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Zgłoszenia przesłało także niemal 50 firm zatrudniających 250 i więcej pracowników.